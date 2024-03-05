Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsrail'in Gazze saldırıları) Tam 151 gündür, son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Gazze saldırılarına tepki - Son Dakika
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerin ailelerine ziyarette bulundu. Vali Aydoğdu, ailelere çalışmaların son durumu hakkında bilgi vererek destek mesajları iletti. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile birlikte çalışmaları takip etti ve yetkililerden bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 90 organize suç örgütünün çökertildiğini ve adalete teslim edildiğini açıkladı. 9 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 27 milyar 181 milyon TL'lik maddi mal varlıklarına el konuldu.
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda kabul edilen kararda, İsrail'in uluslararası teşkilatlara üyeliğinin askıya alınması çağrısın bulunularak, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğu vurgulandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için ABD yönetimine baskı yapılması gerektiğini belirtti. Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının acil bir adım olduğunu ifade etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Elazığ'da yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Babacan, partililerle bir araya gelerek sorunların çözümleriyle ilgili konuştu. Ayrıca, belediyecilikte ahlaki kuralları ön plana çıkaran bir etik kurallar bildirgesi açıkladıklarını belirtti. Babacan, deprem yönetimi ile ilgili çalışmalarını da vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştirerek, Netanyahu ve cinayet ortaklarının hesap vereceğini belirtti. Erdoğan ayrıca, adil bir barışa ihtiyaç olduğunu vurguladı. Abbas ise Türkiye'ye teşekkür ederek, Filistin davasına olan sürekli desteği takdir etti.
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