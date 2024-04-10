Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç çocuğu ve üç torunu İsrail saldırısında şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Heniyye ile telefonda görüştü.
Heniyye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşerek, Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırısında oğulları ve torunları kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'yi arayarak başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Heniyye'yi aradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Katar'da bulunan Heniyye, eski Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal'in de bulunduğu taziyede Erdoğan'ın sesini hoparlörden dinletti.
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarını sürdüren belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3 oğlu ve torunlaırnı kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'den açıklama geldi. Geri adım atmayacaklarını vurgulayan Heniyye, "Oğullarımın öldürülmesi, Hamas'ın ateşkes taleplerini etkilemez." ifadelerini kullandı.
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