Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü İstanbul adayını duyuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde inşası devam eden AK Parti Konferans salonunda yaklaşık yarım saat incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız. Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak. Ankara adayını, seçim beyannamemizi, Ankara'da açıklayacağız. Yeni açılan salonumuzda yeni strateji belgemizi açıklayacağız. Pazar günü adayların hemen hemen yarısını açıklarız" diye konuştu. - ANKARA