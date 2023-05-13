Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile sonlandırdı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile sonlandırdı

13.05.2023 23:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim programını İstanbul'da gerçekleştirdiği vatandaş buluşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazı ile sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler öncesi İstanbul Beyoğlu'nda son mitingini gerçekleştirdikten sonra Ayasofya Camii'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da akşam namazını kılarak programını sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile sonlandırdı

İBADETE AÇILMIŞTI

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya ibadete açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı "hayırlı olsun" mesajıyla paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile sonlandırdı

CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran bu gelişme ile Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Kaynak: İHA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile sonlandırdı - Son Dakika


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