Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İstanbul'un 5 senelik fetret devrine son vererek şehrimizde hizmet devrini tekrar başlatacağız." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Erdoğan: İstanbul'un 5 senelik fetret devrine son vererek hizmet devrini başlatacağız - Son Dakika
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir'e gelerek çeşitli programlara katıldı. Akar, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret ettikten sonra şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Gündoğan Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret eden Akar, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Akar, Balıkesir'e gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, hemşehrilerine selamlarını iletti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medyadan duyurduğu gece döneri sahur programında gençlerle bir araya geldi. Aktaş, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, her ay bir defa gece döneri yapacaklarını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'da yaptığı konuşmada, Şabanözü ilçesini Çubuk üzerinden Ankara'ya bölünmüş yolla bağlayacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin her tarafını bölünmüş yollarla donattıklarını ve Şabanözü-Ankara yolunda da çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Şabanözü Orta yolunun ihalesinin yapıldığını ve D100'e kadar devam edeceğini ifade etti.
AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Akarsu Park'ta düzenlenen etkinlikte şoför esnafıyla bir araya geldi. Savaş, belediye başkanı seçilmesi halinde taksi ve servis araçlarına takılacak araç kameralarının ücretini karşılayacaklarını belirtti. Ayrıca, şehrin kronik sorunlarını çözeceklerini ve Aydın'ın rekabet gücünü artıracaklarını vurguladı. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ile şoför esnafının sıkıntısını çözemediklerini ifade etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Denizli'de seçim çalışmalarına katıldı. Davutoğlu, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sema Silkin Ün ile beraber meydanda vatandaşlarla sohbet etti, seçimde destek istedi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Davutoğlu, İsrail'i kınadı. Kentteki programı kapsamında kafeler bölgesinde üniversite öğrencileriyle sohbet etti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yonis Akkaplan'ın cenazesi, Kırveli Camisinde düzenlenen törenin ardından Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi. Törene Akkaplan'ın yakınları, Salihli Belediye Başkanı, emniyet müdürü, jandarma komutan vekili, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer gaziler de katıldı.
CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç, Aliağa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, projelerini anlattı. Güç, işçileri ekmeğinden etmeyeceğini, şiddet uygulamayacağını ve çalmayacağını söyledi. Ayrıca, halk ekmek fiyatını 7 gün boyunca 7 liraya çıkaracaklarını ve daha sonra tekrar 5 liraya düşüreceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un önemini vurgulayarak, İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını açacaklarını belirtti. Erdoğan, İstanbul'daki mevcut metroların tamamının kendilerine ait olduğunu söyledi ve İstanbul'un temel sorununun vizyon ve beceri eksikliği olduğunu ifade etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Yeniden Büyük İstanbul Mitinginde konuştu. Kurum, İstanbul'un geleceği ve değişimi için söz verdi.
Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak için eski HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemini 1665. gününde sürdürüyor. Anneler, çocuklarına kavuşmak için kararlılıkla beklemeye devam ediyor.
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