Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul’da üye sayımızı 2 milyon 198 bine çıkardık. En çok üye yapan ilçelerimiz ise sırasıyla Beyoğlu, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul’da üye sayımızı 2 milyon 198 bine çıkardık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İstanbul'da üye sayımızı 2 milyon 198 bine çıkardık. En çok üye yapan ilçelerimiz ise sırasıyla Beyoğlu, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul’da üye sayımızı 2 milyon 198 bine çıkardık. En çok üye yapan ilçelerimiz ise sırasıyla Beyoğlu, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu' dedi. - Son Dakika