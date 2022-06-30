Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde yaşananlar Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde yaşananlar Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur.

30.06.2022 16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde yaşananlar Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde yaşananlar Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde yaşananlar Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. İlk günden itibaren hassasiyetimizi ifade ederek, yapıcı ama kararlı bir tutum sergiledik. İsveç ve Finlandiya liderleri ile dörtlü zirvesini gerçekleştirdik. İmzalanan mutabakat muhtırasının, Türkiye'nin hassasiyetlerinin kabulü olarak görüyoruz, bu başlangıçtır. Asıl olan verilen sözlerin hayata geçirilmesidir. Muhtırada kayıtlı hususların uygulanmasını titizlikle takip edecek ve adımlarımızı buna göre atacağız." - MADRİD

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde yaşananlar Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde yaşananlar Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. - Son Dakika
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