Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi'ni kabul etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi\'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki derin dostluk bağlarının yanı sıra, diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünün önemine değindi ve Türkiye ile Japonya'nın deprem ve iklim değişikliği konularında iş birliğinin faydalarını vurguladı.

04.12.2024 21:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Japonya ile derin dostluk bağları bulunduğunu, diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde gerçekleşen bu ziyaretin memnuniyet verici olduğunu, iki ülkenin geleceğe birlikte güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Japonya'nın deprem felaketi ve iklim değişikliğiyle mücadelede yakın iş birliğinin her iki ülkeye yarar sağladığını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi'ni kabul etti - Son Dakika

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