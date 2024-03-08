Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın politikalarında en iyinin peşinden koştuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kendimizi bugüne kadar asla sloganlara hapsetmedik. Kadın politikalarında her zaman en idealin, en iyisinin, ülkemiz ve kadınlar için en hayırlı olanın peşinden koştuk." - İSTANBUL
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İBB Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü Buluşması'nda kadınlarla bir araya geldi.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 'Seçildiğimde DEM Partililere kapım kapalı olacak' sözleriyle başlayan kriz hakkında konuştu. Köksal, DEM ve HÜDAPAR partilerinin Afyonkarahisar ittifakında yer almadığını belirtti ve tavrının nett olduğunu vurguladı.
Kütahya'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden Gazzeli hemcinsleri için yürüdü. Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar Gazze'de saldırılar sonucu hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Grup, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama dur demek için bir araya geldiklerini belirterek, sloganlar eşliğinde seslerini duyurdu.
Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, Bünyan ilçesinde vatandaşlarla buluşarak talep ve şikayetleri dinledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 'Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar' programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınlar arasındaki ayrımcılığa son veren reformlarının hedef alındığını belirterek, "Bizi itham edenlerin aslında kendilerinin yasakçı ve baskıcı olduğunu geride bıraktığımız 21 yıllık dönemde defalarca tecrübe ettik.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Karabük'te yaptığı açıklamada Türk milletinin 31 Mart seçimlerinde de doğru kararı vereceğini belirtti.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda 5 yabancı uyruklu şahıs Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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