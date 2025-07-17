Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. - Son Dakika
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