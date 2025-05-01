Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan sürpriz kafe ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Ankara'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

KAFEDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Çankaya ilçesine bağlı Söğütözü semtinde yer alan bir kafeyi ziyaret eden Erdoğan, burada çay içip vatandaşlarla sohbet etti.

ÇOCUKLARA OYUNCAK VERDİ

Kafede bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren çektiren Erdoğan, çocuklara ise oyuncak verdi.

BAŞDANIŞMAN KILIÇ VE VEKİLLER DE EŞLİK ETTİ

Bir süre vakit geçirdikten sonra kafeden ayrılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.