Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan sürpriz kafe ziyareti

Ankara'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kafeye giderek çay içip vatandaşlarla sohbet etti. Kafede bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

01.05.2025 00:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Ankara'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti

KAFEDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Çankaya ilçesine bağlı Söğütözü semtinde yer alan bir kafeyi ziyaret eden Erdoğan, burada çay içip vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti

ÇOCUKLARA OYUNCAK VERDİ

Kafede bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren çektiren Erdoğan, çocuklara ise oyuncak verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti

BAŞDANIŞMAN KILIÇ VE VEKİLLER DE EŞLİK ETTİ

Bir süre vakit geçirdikten sonra kafeden ayrılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Politika, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Serkan Yalçın:
    Bir yiğit çıkıp diyemedi mi ekonominin anasını diktin 42 24 Yanıtla
  • mert çelik:
    ayarlanmamış kafe yani 30 10 Yanıtla
  • 34ts6665:
    kafedekiherkesi 1 hafta önceden gbt si alınmıştır. seçilmiş kişilerdir. 24 10 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ya ne resim cektiriyorsunuz ,sonra aleyhinize kullanılabilir. 16 13 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    Rabbım sana uzun ömürler versin uzun adam 12 17 Yanıtla
  • Zafer Oztekin:
    CUMHUR REİS ???????????? 7 18 Yanıtla
  • 032725:
    Bu halka yaşattığın zulüm ne bu dünyada yanına kalsın, nede öteki dünyada bu halkın sayesinde rüyanda göremeyeceğin saltanatı yaşadın.Dolar 1.63 gibi aldın, bugün 39 'a merdiven yaşamış,, 12 6 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    kafede çocuğun işi ne 1 bakıyorumm hepside akepeli kafedekilerin 12 5 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Canım Cumhurbaşkanım Allah seni başımızdan eksiksiz etmesin sağlıklı hayırlı uzun ömürler dillerim aminn 4 7 Yanıtla
  • 88374&&&:
    Bir gün de semt pazarlarından birini ziyaret edip alışveriş yapan halkla sohbet etmeyi denese diyorum. Acaba 6 2 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    neden korumalari icinde jammer dolu canta tasiyor? hesap versin milletine, srtuk diyecegine. ekonominin anasini miktin anasini 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti - Son Dakika
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