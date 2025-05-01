Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Ankara'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Çankaya ilçesine bağlı Söğütözü semtinde yer alan bir kafeyi ziyaret eden Erdoğan, burada çay içip vatandaşlarla sohbet etti.
Kafede bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren çektiren Erdoğan, çocuklara ise oyuncak verdi.
Bir süre vakit geçirdikten sonra kafeden ayrılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti - Son Dakika
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