Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına 9 günlük bayram tatili müjdesi - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pazar ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğunu vurgulayarak, çay kanununa ihtiyaç olduğunu belirtti. Özel, çay üreticilerinin emeğini çalmaya çalışanlara ceza verilmesini istedi ve çay fiyatının en az 25 lira olarak ilan edilmesini talep etti. Ayrıca, emeklilerin haklarını almak için 31 Mart'ta güçlerini göstermelerini istedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar programlarına devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile Söke Yeni Camii Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi, bugün de il genelinde 9 ayrı noktada iftar programı düzenledi ve 15 bin kişi iftarını Büyükşehir'in sofralarında açtı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve diğer parti üyeleri, Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, esnafa hayırlı ramazanlar dileyerek talep ve şikayetlerini dinledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu ile önce ilçe turu yaptı, sonra halkla buluştu. "Biz bu yola yeni gönüller fethetmek için çıktık" diyen İmamoğlu, "Sarıyerli hemşehrilerime sesleniyorum: Oyunuzu bölmeyin” ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de yaptığı konuşmada çay fiyatının en az 25 lira olması gerektiğini belirtti. Ayrıca ÇAYKUR işçilerine kadro talebinde bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Konyaaltı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek seçim çalışmalarını sürdürdü. Başarır, AKP adaylarına sert tepki göstererek, CHP'nin Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kotan'a ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e güvendiklerini belirtti. Ayrıca, Antalya'nın CHP'ye oy vermesi halinde daha fazla yatırım alacağını vurguladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 200 milyon öz kaynakla hayata geçirilen Konyaaltı Liman Halk Plajı'nı düzenlenen törenle halkın kullanımına açtı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, Bursalıların her birinin kıymetli olduğunu ve hiç kimseyi ötekileştirmediğini belirtti. Ayrıca, AKP'nin seçim çalışmalarında belediyenin olanaklarını kullandığını ve bunun belgeleriyle açıklayacaklarını ifade etti. Bozbey, hedeflerinin Bursalıların tamamının oyunu almak olduğunu ve 31 Mart'ta Bursalıların gülümsemeye başlayacağını söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, büyükelçilerle buluşmasında küresel iklim krizleri, çevre krizleri, düzensiz göç meseleleri ve iç çatışmalar gibi birçok alanda insanların eliyle gerçekleşen büyük felaketlerle karşı karşıya olduğumuzu belirtti. Kurtulmuş, insanlığın sorunlarını karşılıklı çözme çağrısı yaparak, diplomasi masasının gücünü ihmal etmediklerini ve adaletin temin edilmesini dış politikalarının ana eksenine oturttuklarını vurguladı.
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