Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Karadağ arasındaki iş birliğini geliştirmek için önümüzdeki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti. - ANTALYA