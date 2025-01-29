Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Kartalkaya'daki otel yangını) En küçük şüphe izi kalmadan, en ince detayına kadar facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kartalkaya'daki otel yangını) En küçük şüphe izi kalmadan, en ince detayına kadar facianın araştırılmasını ve sorumlularının... - Son Dakika
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