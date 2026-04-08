Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim ile telefonda görüştü

08.04.2026 21:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da sağlanan ateşkes ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki haftalık ateşkesin sağlanmasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat yakalandığını, bunun heba edilmemesi gerektiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran'da sağlanan ateşkes ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık ateşkesin sağlanmasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat yakalandığını, bunun heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin gelecek süreçte de barış için katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Katar'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini yineledi, Türkiye'nin bu süreçte Katar'ın sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Katar, İran, Son Dakika

