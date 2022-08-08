Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçiler onuruna verdiği yemekte konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan katil sürülerini bölgemizden tamamen söküp atana kadar durmayacak, terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir." dedi.

Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın katılımcıları onuruna Çankaya Köşkü'nde verdiği öğle yemeğindeki konuşmasında, "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesinin, proaktif girişimci ve sorumluluk üstlenen yaklaşımlarla gerçeğe dönüşebileceğini belirtti.

"Sahada güçlü olmadan masada kazanımlar elde etmenin zorluğunun" da ortada olduğuna da dikkati çeken Erdoğan, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının azatlık sürecinin bunun en çarpıcı örneği olduğunu söyledi.

Yaklaşık 30 sene süren işgal, katliam ve soykırım politikalarının karşısında uluslararası toplumun kayda değer hiçbir adım atmadığını vurgulayan Erdoğan, Azerbaycanlıların yıllarca hem işgalin hem de kayıpların acısı ile yaşamak mecburiyetinde bırakıldığını dile getirdi.

Erdoğan, "Bu adaletsizliğe son vermek, Türkiye'nin destekleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine nasip oldu. 44 gün süren destansı bir mücadele neticesinde hamdolsun Karabağ, yeniden özgürlüğüne kavuşmuş, 30 yıllık işgal son bulmuştur. Varılan anlaşmalarla Güney Kafkasya'da yeni bir dönem başlamıştır. Bu tarihi fırsatın heba edilmemesi için yoğun çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Azerbaycan'la yakın istişare halinde çok sayıda adım atıldığını belirten Erdoğan, radikal Ermeni çevrelerin sabotajlarına rağmen Kafkasya'da kalıcı barış yolunda önemli mesafeler alındığını bildirdi.

Ermenistan'la özel temsilciler vasıtasıyla başlattıkları görüşmelerin devam ettiğini aktaran Erdoğan, Kurban Bayramı'nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan'ın gelişmeleri doğru okuyarak Azerbaycan ve Türkiye'nin samimi çağrılarına karşılık vermesiyle bölgemizin kısa sürede istikrara kavuşacağına inanıyorum." dedi.

"Net bir duruş sergiledik"

Suriye'deki iç savaşın sonlandırılması, Irak'ta, Lübnan'da, Filistin'de, Yemen'de, Libya'da, Afganistan 'da istikrarın temini için gayret göstermeye devam ettiklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimizi daha eskisinden güçlü hale getiriyoruz. İsrail ile tekrar rayına oturan ilişkilerimizi ülkemizin çıkarları yanında Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu savunmak için de kullanıyoruz. Kudüs meselesindeki hassasiyetimizi Türkiye'nin iki devletli çözüme ve Filistin'in güvenlik, huzur ve kalkınmasına verdiği önemi İsrail yönetimiyle en üst düzeyde paylaşıyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bizim kırmızı çizgimiz olduğunu açıkça ifade ediyoruz. Son birkaç gündür İsrail güvenlik güçlerinin, Gazze'yi, Gazzeli sivilleri hedef alan saldırıları karşısında da net bir duruş sergiledik. Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır."

Derin bağlara sahip olunan Balkanlar'da da istikrar, iş birliği ve refahın tesisi için ayrıca çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de aynı gayeyle hareket ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Karadeniz'de yaptığımız 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, enerji alanındaki ısrarlı çabalarımızın ilk meyvesini oluşturdu. Bizi hayalcilikle, bizi maceraperestlikle, ülkenin kaynaklarını heba etmekle suçlayanlar, bu tarihi keşifle birlikte bir kez daha mahcup oldu. Yarın, adını Abdülhamid Han koyduğumuz yeni nesil teknolojiye sahip dördüncü sondaj gemimizi, Mersin Taşucu Limanı'ndan uğurlayacağız. Bugüne kadar yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz."

"Dünya beşten büyüktür söylememizi her vesileyle ve haklı argümanlarımızla tekrarlıyoruz"

Türkiye'ye ve Türk milletine yönelik terör tehditlerini, kaynağı ne olursa olsun ortadan kaldırmaya kararlı ve muktedir olduklarını tüm dünyanın bildiğini vurgulayan Erdoğan, sınırlar içerisinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarla bölücü terör örgütünün belini kırdıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını, bu örgütlerin destekçileriyle beraber tüm dünyaya gösterdik. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan katil sürülerini bölgemizden tamamen söküp atana kadar durmayacak, terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz.

Mevcudiyetimizi küresel ölçekte göstermemiz çok taraflı platformlarda da söz sahibi olmamızı gerektiriyor. Birleşmiş Milletler, AGİT, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi platformlarda sözünün ağırlığı olan bir ülkeyiz. Mevcut küresel sistemin yapısından kaynaklanan sorunların, günümüzün meseleleri karşısında yetersiz kaldığını görüyoruz. Bunun en son örneği 6'ncı ayına giren Rusya-Ukrayna savaşıdır. Veto yetkisini haiz 5 ülke, binlerce sivilin ölümüne milyonlarcasının evlerini terk etmesine engel olamamıştır. Bu itibarla, 'Dünya beşten büyüktür' söylememizi her vesileyle ve haklı argümanlarımızla tekrarlıyoruz. 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek de insan, adalet, hak, hukuk ve eşitlik eksenli bir sisteme olan ihtiyacı dile getiriyoruz. Türkiye'nin çağrılarının, sistemin mağdur ettiği coğrafyalar başta olmak üzere ciddi bir makes bulduğunu müşahede ediyoruz."

"Bugün Türkiye, 255 dış temsilciliği ile dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip ilk 5 ülkesi arasında yer alıyor." diyen Erdoğan, Afrika Ortaklık Politikası kapsamında 54 ülkenin bulunduğu kıtada 44 büyükelçiliğin faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Latin Amerika ve Karayipler açılım politikasıyla, bölge ile ticaret hacminin 15 kat artırıldığını, büyükelçilik sayının ise 18'e yükseltildiğini belirterek, "Yeniden Asya Girişimi'miz ile bu bölgeyle ilişkilerimizi daha da derinleştiriyoruz. Türk Hava Yolları, TİKA, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı ve Türk Kızılay gibi kuruluşlarımız bu diplomatik hedeflerimize ulaşmamıza destek sağlıyor. Devletimizin kurumları arasındaki insicamı yansıtan bu iş birliği ruhunu güçlendirerek devam ettireceğiz. Bu süreçte tüm ilgili kurumlarımızın sizlerin yanında olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum." şeklinde konuştu.

(Sürecek)