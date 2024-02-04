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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza geçiren teknisyenin ailesiyle görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza geçiren teknisyenin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza geçiren teknisyenin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te kaza kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesiyle görüştü. Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak tedavi gören hastaları ziyaret etti ve aynı hastanede tedavi gören Yıldız'ın eşi ve yakınlarıyla da görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

04.02.2024 15:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde kaza kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi ile görüştü.

Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Gaziantep Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı hastanede tedavi gören, kaza kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın eşi ve yakınları ile de görüşerek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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