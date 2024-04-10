Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüşerek, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Kazakistan'da meydana gelen sel felaketinden dolayı üzüntüsünü dile getirerek, Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu belirtti. İki lider ayrıca birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

10.04.2024 16:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular da ele alındı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kazakistan'da yaşanan büyük sel felaketinden ötürü üzüntüsünü paylaştı ve Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu belirtti. İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika

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