Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem kendimiz kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem kendimiz kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem kendimiz kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.
Kaynak: İHA