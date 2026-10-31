Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem kendimiz kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem kendimiz kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem kendimiz kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem kendimiz kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanPolitikaSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem kendimiz kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi. - Son Dakika
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