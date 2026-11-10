Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin 24 yıldır broşürünü saklayan 93 yaşındaki şehit babasına ’Teşekkür Belgesi’ gönderdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin 24 yıldır broşürünü saklayan 93 yaşındaki şehit babasına ’Teşekkür Belgesi’ gönderdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin 24 yıldır broşürünü saklayan 93 yaşındaki şehit babasına ’Teşekkür Belgesi’ gönderdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin 24 yıldır broşürünü saklayan 93 yaşındaki şehit babasına ’Teşekkür Belgesi’ gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin 24 yıldır broşürünü saklayan 93 yaşındaki şehit babasına 'Teşekkür Belgesi' gönderdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Bilecik ziyaretleri kapsamında 1976 yılında şehit olan Hasan Bayır'ın 93 yaşındaki babasını Osman Bayır'ı evinde ziyaret etti. Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın da hazırda bulunduğu ziyafette Osman Bayır 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim broşürünü kendilerine gösterdi. Daha önceden bu birikimiyle haberlere konu olan Osman Bayır, Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'le bir 'Teşekkür Belgesi' gönderdi. Bu belgeyi alan 93 yaşındaki Osman Bayır duygularına hakim olmadı.

"Bir ömrün sadakati, ilk günkü gibi taze bir sevgi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, bir babanın evlat hasreti dinmez ama evladının hatırası, milletinin yüreğinde yaşamaya devam ettiğini söyleyerek, "2002'den bu yana Cumhurbaşkanımızın her adımını, her broşürünü büyük bir titizlikle ve ilk günkü heyecanla saklayan aziz şehidimiz Hasan Bayır'ın babası Osman amcamızı Bilecik'teki evinde ziyaret ettik. O küçük odada biriken hatıralar, edilen dualar ve gözlerindeki o masum ışık bize vefanın ne demek olduğunu bir kez daha hatırlattı. İyi ki varsın Osman amca; duaların, sevgin ve bu saf sadakatin en büyük gücümüz" dedi.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanPolitikaSon Dakika

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