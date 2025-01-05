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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs gazisi komşusunun cenaze namazına katıldı

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs gazisi komşusu Muhammet Karslı'nın cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun ve Ordu'daki Olağan İl Kongrelerinin ardından havayolu ile dün akşam memleketi Rize'ye geldi. Babaocağı Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan ardından hayatını kaybeden komşusu Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'nın evine uğrayarak taziyede bulundu. Komşusu Karslı'nın ailesine taziyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua ederek Kur'an-ı Kerim de okudu. Erdoğan, bugün de öğle namazı sonrasında Muhammet Karslı'nın Güneysu Merkez Camii'ndeki cenaze namazına katıldı. Karslı namaz sonrasındaki Merkez Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.