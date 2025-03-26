Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi zaman Gazi Mustafa Kemal'i, kimi zaman batıyı, kimi zaman köken ve mezhep istismar eden bu yağmacıların kuyruk acısı... - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi zaman Gazi Mustafa Kemal'i, kimi zaman batıyı, kimi zaman köken ve mezhep istismar eden bu yağmacıların kuyruk acısı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi zaman Gazi Mustafa Kemal'i, kimi zaman batıyı, kimi zaman köken ve mezhep istismar eden bu yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi" -"Geçtiğimiz günlerde önceki dönem vekillerimizle yaptığımız iftarda söylediğim gibi AK Parti'de 'eski' diye bir kavrama yer yoktur.

26.03.2025 14:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi zaman Gazi Mustafa Kemal'i, kimi zaman batıyı, kimi zaman köken ve mezhep istismar eden bu yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi"

-"Geçtiğimiz günlerde önceki dönem vekillerimizle yaptığımız iftarda söylediğim gibi AK Parti'de 'eski' diye bir kavrama yer yoktur. Bağlılığını muhafaza eden herkes ezeli ve ebedi AK Partilidir"

-"Cumhuriyet tarihinin milletimizden en çok teveccüh gören, her alanda eşsiz hizmetler veren bir partiye de başka türlüsü yakışmaz"

-"Biz milletimiz ile gönül bağını güçlendirmeye çalıştıkça birileri nifak çıkarma peşinde koştu. Bazıları ideolojik saplantılardan kaynaklanıyor"

-"Kendileri de bunu anladı ama hata yaptık demediler. Ülkeyi sömürenlerin soygun çarklarını bozmamızdan kaynaklanıyordu. 23 yıl boyunca en büyük tepkiyi bunlardan gördük"

-" Türkiye'ye düşmanlık besleyenler bunları tepe tepe kullandı. Beşinci kol faaliyetlerinin bu kadar yaygın kullanılmasının sebeplerden biri kendi çıkarını önde tutan köksüzlerin sayıca fazla olmasıdır"

-"Dimdik ayakta geçirdik ama kaos planı olanları da,FETÖ ihanetine piyonluk yapıp tanklarına alkış tutanları da asla unutmadık"

-"Başları her sıkıştığında ülkemize uluslararası müdahale çağrısı bulunanları, her fırsatta inanç köken sosyal farklılıklar üzerinden milleti birbirine düşürmeye çalışanları, bizi gayrimeşru yollarla alt etmeye gayret edenleri, ülkeyi ve milleti ateşe atacak kadar gözü dönmüşleri unutmadık unutmuyoruz"

-"Milletimiz bunları gereğinde hesabı sorulmak üzere belleğine tek tek kaydetti. Milli iradeye yönelik ihanetlerin hesabı hukuk önünde tek tek sorulmuştur"

-"Bundan sonra da Türkiye ekonomisine, milletin refahına yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır. Milletin kardeşliğine pusu kuranlar eninde sonunda adalete hesap verecek. Bunun adı kör düşmanlık değil, milli iradenin gereğidir"

-"Kuzu postuna bürünmüş sırtlanları, yanımızdaki yöremizdeki riyakarları da çok iyi biliyoruz"

-"Asıl rotamızdan kesinlikle sapmayacağız. Ülkemize kazandıracağımız daha çok eserimiz hizmetimiz var"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Kaynak: İHA

AK Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimi zaman Gazi Mustafa Kemal'i, kimi zaman batıyı, kimi zaman köken ve mezhep istismar eden bu yağmacıların kuyruk acısı... - Son Dakika

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