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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
17.12.2023 - 20:13,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı yapıldı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel de hazır bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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