Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC\'yi Doğu Akdeniz\'in parlayan yıldızı yaptık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki açılış ve temel atma törenlerinde yaptığı konuşmada, "KKTC'yi Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki açılış ve temel atma törenlerine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi temel atma, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Hastane yatırımlarımızın yanı sıra, köylerde ve kırsal bölgelerde yaşayan kardeşlerimizin ilçeye gitmeye gerek kalmadan ayakta tedavi alabilecekleri sağlık ocaklarının inşasında sona gelindi. İnşallah bir sonraki gelişimizde o eserlerin de açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Turizm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik büyümesinde ve dünya vitrinindeki görünürlüğünde hayati bir rol üstleniyor. Ercan Havalimanını çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yenileyerek sadece ulaşımda değil, turizmde, istihdamda ve yatırımlarda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirdik" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA