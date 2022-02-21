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Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

21.02.2022 14:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ardından Afrika turunun ikinci durağı Senegal'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı.

Senegal ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine Cumhurbaşkanı Sall ve davetli diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla birlikte katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nin yeni binalarının resmi açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal temaslarını tamamladıktan sonra Afrika turunun son durağı olan Gine Bissau'yu ziyaret edecek. - DAKAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de - Son Dakika
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