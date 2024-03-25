Cumhurbaşkanı Erdoğan, koruma altındaki çocuklarla iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koruma altındaki çocuklarla iftarda bir araya geldi. "Bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır" diyen Erdoğan, çok sayıda farklı yaş grubundan çocuğun bir arada kaldığı yurt modeline son vererek, çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koruma altındaki çocuklarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İftardan sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanında çocuk evlerinde ve çocuk sitelerinde devlet korumasında hayata hazırlanan binlerce çocuğumuz bulunuyor. Elbette anne babanın yeri ayrıdır. Her ikisini de kaybetmiş bir büyüğünüz olarak şu yaşta hala özlemlerini duyduğumu itiraf etmek isterim. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır. Kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz, çeşitli sebeplerle anne babasından ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı yegane güvenli limandır. Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Ulusal örneğini 6 Şubat depremlerinde gördük. Ebeveynlerini kaybetmiş çocuklarımıza bakanlığımız vasıtasıyla hemen sahip çıktık. Devlet çocuk evleri ve çocuk siteleri ile kalacak yeri olmayan çocuklarımızın bakımlarını zaten üstleniyor" ifadelerine yer verdi.
"Çok sayıda farklı yaş grubundan çocuğun bir arada kaldığı yurt modeline son verdik"
Yurt modeline son verilerek çocuk evleri siteleri modeline geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla birlikte bizim tercihimiz mümkün olduğunca çocuklarımızın aile fertleri ile hayatlarını sürdürmelerinden yanadır. Korunmaya muhtaç çocuklarımızla yaşayan aile bireylerini destekleyerek bunu sağlamaya çalışıyoruz. Çocuğun aile fertleri yanında hayatını sürdürmesinin mümkün olmadığı durumlarda da devlet kurumlarını devreye sokuyoruz. Çok sayıda farklı yaş grubundan çocuğun bir arada kaldığı yurt modeline son verdik. Bunun yerine her bir evde en fazla 10 çocuğun ikamet ettiği çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdik. Evlatlarımız 115 çocuk evleri sitesinde 7 bin 234 çocuk uzman personel desteği ile hayata hazırlanıyor. Ülke genelinde bin 185 çocuk evimizde ise 5 bin 567 çocuğumuz kalıyor. Toplam 14 binin üzerinde ise koruma ve bakım hizmeti veriyoruz" ifadelerini kullandı.
"Nüfusumuzu en büyük gücümüz olarak gördüğümüz için çocuk sayımız ile övünüyoruz"
Türkiye'nin nüfusunda çocukların büyük bir payı olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemiz nüfusunun yaklaşık 23 milyonunu oluşturan çocuklarımızın her biri bizlerin sorumluğu altındadır. Doğum öncesinden başlayarak çocuklarımızın sağlığından eğitimine her ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Nüfusumuzu en büyük gücümüz olarak gördüğümüz için çocuk sayımız ile övünüyoruz. Son dönemde ailelerimizin ortalama çocuk sayısı bir hayli düşmüş olsa da aldığımız tedbirlerle bunu da aşacağız. Gözlerini dünyaya açan her evladımızın her ihtiyacında yanında olacağımız bir sistem kurduk" dedi.
Programda çocuklara seslenen Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti şefkatli ve sosyal devlet özelliği çok güçlü olan bir devlettir. Devletimizin korunması altındaki çocuklarımızın geleceklerine umutla ve heyecanla bakmasını önemsiyoruz. İnancın ve azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Sizler hayata sıkı sarılır ve gayret gösterirseniz hiçbir engel önünüzde duramaz. Sizlerden devletinizle birlikte kendinize güvenmenizi, özgüven sahibi olmanızı, asla karamsarlığa kapılmamanızı istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA
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