Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu ile görüştü
ANTALYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti. Fidan, AA'nın 'Global İletişim Ortağı' olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2024'te AA standına ziyarette bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu ile yolculuğun 1 saat bile sürmeyeceğini ve Antalya'dan Alanya'ya 45 dakikada gidilebileceğini söyledi. Uraloğlu, Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan 181 milyar liralık yatırımları da açıkladı.
Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda başarılı güreşçiler ve antrenörler ödüllendirildi. Programda güreşin Edirne'de gelişmesi için çaba sarf edildiği vurgulandı. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ise güreşin gelişmesine yönelik projelerini açıkladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş, terörün uzantılarıyla kapalı kapılar ardında iş tutanların kendisinin vatan, millet ve bayrak sevgisini sorgulayamayacağını söyledi. Aktaş, Bursa'nın her kesimine hizmet etme çabası içinde olacaklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 35 milyon 600 bin yolcunun kullandığını belirterek, önümüzdeki yıllarda talebi göz önünde bulundurarak havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkartacaklarını söyledi. Erdoğan ayrıca, Antalya'ya yapılan yatırımlar, hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi.
Odunpazarı eski Belediye Başkanı ve AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin çevre yolu projesi açıklamasına tepki gösterdi. Sakallı, projeyi kendi aday olduğu dönemde açıkladığını ancak CHP'nin tepki gösterdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görüldüğü gibi sandıkta hesap verecekleri günler yaklaştıkça bunların ayakları titremeye başladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Salihli'de; "Biz kimseyi dışarıda bırakmayan, yoksulu, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, yaşlısını, gencini kimseyi dışarıda bırakmayan Türkiye ittifakıyız ve artık bu ülkede sadece belli çevrelerin çıkarları koruyanlara karşı halkın, kentin çıkarlarını korumak için, kent suçlarına engel olmak için oylarınıza talibiz. 31 Mart’a kadar durmadan, duraksamadan çalışıp hep beraber bu seçimi kazanacağız" dedi.
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen panelde, AB'nin küresel dönüşümlere yanıt verebilme kabiliyeti ve değişen dünyanın koşullarına ayak uydurabilme olanakları ele alındı. Panelde, Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, AB Dış İlişkiler Dairesi Direktörü Angelina Eichhorst, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ve eski İspanya Dışişleri Bakanı Ana Palacio konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, küresel sorunlara karşı ortak çözümlere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı ve AB'nin bu konuda harekete geçme hızının yavaş olduğu eleştirilerine yanıt verildi.
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