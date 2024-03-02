Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu ile görüştü

Özgür Özel, Manisa Salihli'de: "Biz Kimseyi, Yoksulu, Esnafı, Çiftçiyi, İşçiyi, Yaşlısını, Gencini Dışarıda Bırakmayan Türkiye İttifakıyız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Salihli'de; "Biz kimseyi dışarıda bırakmayan, yoksulu, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, yaşlısını, gencini kimseyi dışarıda bırakmayan Türkiye ittifakıyız ve artık bu ülkede sadece belli çevrelerin çıkarları koruyanlara karşı halkın, kentin çıkarlarını korumak için, kent suçlarına engel olmak için oylarınıza talibiz. 31 Mart’a kadar durmadan, duraksamadan çalışıp hep beraber bu seçimi kazanacağız" dedi.