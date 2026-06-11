ProTürk\'le kritik ilaçlar yerli üretilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Bu ilaçları kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri törenine katıldı. Törende sözlerine Türk Kızılay'ın 158'inci yaş gününü kutlayarak başlayan Erdoğan, "Milletimizin vicdan ve merhametinin inanç ve hamiyetinin sembolü olan hilalin ışığını yeryüzünün dört bir yanına taşıyan gönüllülerimize, hayırseverlerimize, bağışçılarımıza ve Kızılay çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Kızılay'ımıza canından can katan, kanından kan veren, bu müesseseyi imar ve ihya eden tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı bölgelerinde kalbi bizimle atan, Kızılay'a yaptığı bağışlarla ahdine, mazisine, geleceğine sahip çıkan tüm dostlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Türk Kızılay'ın kurucuları Dr. Marko Paşa'yı, Dr. Abdullah Bey'i, Kırımlı Aziz Bey'i ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'yı bugün bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Bu yapının küresel bir iyilik ve dayanışma hareketine dönüşmesinde payı olan, emeğiyle, çabasıyla, gayretiyle, alın ve fikir teriyle bu kuruluşa katkı sunan fakat artık fani dünyadan ebedi aleme göç etmiş tüm büyüklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim ruh köklerimizin uzandığı o bereketli toprakta bir derde deva olmak için kelimeye, cümleye, lügate ihtiyaç duyulmaz"

Tarihin herhangi bir sayfası açıldığında Türk milletinin yer aldığı kısımlarda daima ahlakla, erdemle, şefkat ve merhametle karşılaşılacağını söyleyen Erdoğan, "Dayanışma gibi, paylaşma gibi, iyilik ve hayırda yarışma gibi hasletler bizim milli seciyemizin temel unsurlarıdır. Hamurumuzun özü ve mayasıdır. Bunlar millet olarak insanlığa en güzel örneklerini verdiğimiz mazi, hal ve istikbal hattında asırlar boyunca sancaktarlığını üstlendiğimiz değerlerdir. Bizim beslendiğimiz o mümbit kaynakta ruh köklerimizin uzandığı o bereketli toprakta acıyı dindirmek için, yarayı sarmak için, hepsinden öte bir derde deva olmak için kelimeye, cümleye, lügate ihtiyaç duyulmaz. Mazluma ve mağdura dili, dini, mezhebi sorulmaz. İhtiyaç sahibinin ırkına, rengine, meşrebine, kim olduğuna bakılmaz. Garibin, yoksulun, yetim ve öksüzün duasını almak, düşenin elinden tutmak, merhum Mehmet Akif'in ifadesiyle 'hakkı tutup kaldırmak rıza-i ilahiden başka hiçbir amaç, hiçbir kaygı taşımaz.' Bizim tüm bu hassasiyetlerimiz tarih boyunca kurduğumuz devletlerde olduğu gibi vakıf, dernek ve cemiyetlerimizde de en parlak şekilde tebarüz etmiştir" diye konuştu.

"Kızılay'ımız Milli Mücadele döneminde milletimizin dişinden tırnağından artırarak yaptığı bağış ve yardımları askerlerimize ulaştırmıştır"

Kurulduğu günden itibaren her ihtiyaç duyulduğunda Türk Kızılay'ın Mehmetçik'in yardımına koştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa Çanakkale Zaferi, Birinci Cihan Harbi ve İstiklal Savaşı'nda Kızılay'ın rolü çok ama çok önemlidir. Kızılay'ımız Milli Mücadele döneminde diğer hizmetlerinin yanı sıra cepheye tam 40 bin sandık sağlık malzemesi taşımış, kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla cefakar milletimizin aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin dişinden tırnağından artırarak yaptığı bağış ve yardımları askerlerimize ulaştırmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Kızılay, medeniyetimizin kimlik vesikası, milli ve manevi şahsiyetimizin aynadaki yansımasıdır"

Türk Kızılay'ın sadece Türkiye'de değil, dünyanın her noktasında ihtiyaç sahiplerine ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, "Kızılay, Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil, zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. İç savaşlardan dolayı vatanını terk etmek zorunda kalan muhacirlere tam ve eksiksiz bir 'Ensar' şuuruyla yaklaşmış, milletimizin şefkat kucağını mazlumlara açmıştır. Hilal-i Ahmer doğal afet ve salgın dönemlerinde bakım, barınma ve beslenme faaliyetleriyle de ön safta yer almıştır. Kızılay, bu milletin yüz akıdır. Kızılay, bu ülkenin övünç kaynağıdır. Kızılay, medeniyetimizin kimlik vesikası, milli ve manevi şahsiyetimizin aynadaki yansımasıdır. Yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleriyle milletimizin iftihar vesilesi olan Kızılay ailemizi bugün bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Saldırıların sürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı"

Kızılay'ın afet yönetiminden kan hizmetlerine, uluslararası yardımlardan sağlık ve sosyal hizmetlere, eğitim çalışmalarından barınma, beslenme ve psikososyal destek çalışmalarına kadar tüm çalışmalarını bugün de başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, "Şube, temsilcilik ve delegasyonlarıyla, kan bağışı, hastane, lojistik ve tıp merkezleriyle, ihtiyaç sahiplerine yönelik ücretsiz butik mağazalarıyla tüm bu faaliyetler özverili bir şekilde sınır ve engel tanımadan devam ediyor. Gönüllülerimiz ve Kızılay mensuplarımız hizmetlerine ihtiyaç duyulan her yerde adeta arı gibi çalışıyor. Netenyahu'nun başını çektiği siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazzeli kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. Aşevi hizmetleriyle günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. Vekaletle kurban kampanyası ile Gazze için 22 bin 757 hisse kurban kesti" diye konuştu.

"Bugün Hitler'in yolundan gidenler böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır"

Ateşkes sonrası başlatılan 'Gazze Neşeli Çocuklar Projesi' ile Gazze'deki çocuklara gıda hizmeti veren Kızılay'ın bir yandan da çocuklara yönelik psikososyal destek faaliyetlerini ifa ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılay Gazze Ofisi, eş zamanlı olarak sahada ihtiyaçların tespiti ve iyileştirme çalışmalarını titizlikle yerine getiriyor. Gazze'nin yanı sıra siyonist barbarlığın hedefi olan Lübnan'da da Kızılay gayretleriyle milletimizin yüzünü ağartmaktadır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar, eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenlerin unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır" dedi.

"Kızılay geçtiğimiz yıl en fazla sayıda ülkeye en çok yardım ulaştıran birinci ulusal cemiyet olmuştur"

Türkiye'nin bir taraftan mazlumlara yardım elini uzattığını, diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyleyen Erdoğan, "Kızılay'ımız, 190'ı aşkın üyeye sahip Kızılay-Kızılhaç cemiyeti içinde geçtiğimiz yıl en fazla sayıda ülkeye en çok yardım ulaştıran birinci ulusal cemiyet olmuştur. Kızılay'ın elde ettiği bu başarı, aynı zamanda milletimizin cömertliğinin, alicenap karakterinin ve dayanışma bilincinin de en açık göstergesidir. 6 Şubat depremlerinde Kızılay'ımız tarihinin en büyük afet müdahale operasyonunu icra etmiştir. Kızılay asrın felaketinden çıkardığı derslerle afetlere hazırlık vizyonunu güçlendirmiş, kapasitesini yeniden ve daha güçlü biçimde inşa etmiştir. Deprem bölgesinde 400 milyonun üzerinde sıcak yemek ve paketli gıdayı afetzedelerimize dağıtmıştır. On binlerce çadır ve battaniye yardımının yanı sıra AFAD'ımızın barınma hizmetlerine destek olmuştur. Mobil mutfak, mobil fırın, mobil aşevleri ve ikram araçlarıyla sahada beslenme hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde sunulmasını sağlamıştır. Depremden en çok etkilenen altı ilimizin kurulan toplum hizmet merkezleriyle sağlık, koruma, barınma, su ve sanitasyon alanlarında kapsamlı projeler gerçekleştirilmiştir. Esnaf ve çiftçi destek programları dahilinde on binin üzerinde esnaf ve çiftçimize nakit destek verilmiştir. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bugün bir kez daha rahmetle anıyorum" açıklamasında bulundu.

"Kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz"

Geçen sene 3 milyon ünitenin üzerinde kan bağışı ile yeni bir rekora imza atan Kızılay'ın sağlık sektöründeki yerli ve milli yatırımlarını da başarıyla devam ettirdiğini bildiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çubuk ilçemizde 130 bin metrekare alana sahip ProTürk fabrikası da bunlardan biridir. ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Bu ilaçları kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor projede emeği geçen tüm kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum. Yurt dışından ithal edilen kan torbalarını kendi imkanlarımızla üreteceğimiz Silivri'deki fabrikamızın da kuruluş çalışmaları sürüyor. Bu fabrikanın tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 3 milyon kan torbasını ülkemizde ve kendi tesisimizde imal ederek 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfıra indireceğiz. Çok yakın bir dönemde hizmete alacağımız bu yatırımın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ödül sahiplerine ödüllerini takdim etti. Yılın Kök Hücre Bağışçısı Zübeyir Güçlü, Yılın Genç Kan Bağışçısı Onur Yetkin, Yılın Kan Bağışçısı Canan Karabulut, Yılın İlham Veren Kan Bağışçısı Büşra Tokgöz, Yılın Bireysel Bağışçısı Kemal Taşhan, Yılın İstikrarlı Bağışçısı Mehmet Sait Sancak ödül alırken, Yılın Kızılay İyilik Elçisi Ödülü ise Acun Ilıcalı'ya verildi. Yılın Kamu Kurumu Bağışçısı Ödülü'nü de Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli adına Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse aldı. Yılın Kurumsal Gönüllüsü ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu.

Filistin Özel Ödülü'nü alan Renad Attallah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde "Free Palestıne" yazan siyah bir tişört hediye etti. Ödül töreninin ardından Ankara'nın Çubuk ilçesine bir canlı bağlantı gerçekleştirilerek, kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ve kandan elde edilen kritik ilaçların üretileceği ProTürk fabrikasının temel atma töreni gerçekleştirildi. - ANKARA