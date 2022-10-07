Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuracağımız Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuracağımız Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı...

07.10.2022 16:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuracağımız Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin yönetimini yürütecektir" -"Şu an içinde bulunduğumuz Şahkulu Sultan Dergahı ayakta tutulmuş ve ihya edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuracağımız Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin yönetimini yürütecektir"

-"Şu an içinde bulunduğumuz Şahkulu Sultan Dergahı ayakta tutulmuş ve ihya edilmiştir. Bunca asırdır dergahımızdan gelip geçen herkesten Allah'tan razı olsun diyor, her birini rahmetle yad ediyorum"

-"Bu mekanlar aşk ocağıdır, edep ocağıdır, gönül ocağıdır. Buralar hazreti Peygambere aşık olanların durağıdır. Dergahlarımızda ilim ve ahlak birlikte yol yürür. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetişir"

-"Hazreti Mevlana, Yunus Emre gibi gönül sultanları millet olma şuurumuzu kolaylaştırmışlardır. Bu büyük medeniyete sahip çıkmak, gelişmesi için gayret göstermez her birimizin vazifesidir"

-"Bugün karşı karşıya kaldığımızın imtihanlarımızın ancak aşkla birlikte, kardeşlikle göğüsleyebiliriz"

-"Sinsi niyetlerle birliğimizi bozmak için pek çok kesim olmuştur. Ama hamd olsun bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir"

-"Haçlılardan Moğollara kadar her saldırıyı inançla bertaraf ederken kendi medeniyetimizin inşasını aynı şekilde sürdürdük. Bir süreklilik içinde istikbalimize sahip çıktık. Bu atılımın gerisinde ülkemize geçtiğimiz 20 yılda kazandırdığımız sorunlarımızı çözdüğümüz eser ve hizmetlerimiz vardır"

-"Sanayiden tarıma kazandırdığımız her bir yatırımla ülkemizi adım adım 2023 Türkiyesi'ne hazırladık. Yeni bir atılımın hazırlığı içindeyiz"

-"Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlarken milletimizin kardeşliğini güçlendirecek adımlara özel önem veriyoruz. Ekonomik sıkıntıların yol açtığı kayıpları da hızla telafi ediyoruz"

-"Ülkemizdeki Alevi-Bektaşi toplumunun beklentilerine ilişkin geniş kapsamlı çalışma yaptık. 1585 Cemevi ziyaret edilerek muhataplar tek tek dinlendi. Sıcağı sıcağına talimatlar verildi, adımlar atıldı. Ayrıntılı çalışmalar yürütüldü"

İSTANBUL -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kuracağımız Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı... - Son Dakika

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