Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı ziyaret edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman\'ı ziyaret edecek
20.10.2025 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-23 Ekim 2025 tarihlerinde Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-23 Ekim 2025 tarihlerinde Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle 21-23 Ekim tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, ziyaretler kapsamında Türkiye ile anılan ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını belirterek, mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmelerin yanı sıra uluslararası meseleler hakkında da istişarelerde bulunulmasının öngörüldüğünü aktardı.

Duran, ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmek amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da planlandığını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Kuveyt, Katar, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı ziyaret edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti
Simit tezgahından memur masasına Simit tezgahından memur masasına
İstinat duvarı araçların üzerine böyle çöktü İstinat duvarı araçların üzerine böyle çöktü
Kadınlar gününde kapısına gelen çiçek, servetine mal oldu Kadınlar gününde kapısına gelen çiçek, servetine mal oldu
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı 3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı
Jandarmadan “tarihi“ yakalama 1. Dünya Savaşı’ndan kalma tüfek bile var Jandarmadan "tarihi" yakalama! 1. Dünya Savaşı'ndan kalma tüfek bile var

19:48
Karadeniz’de 3.7 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
19:31
İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı Bayrampaşa Belediyesi’nde başkanvekili seçimi tekrarlanıyor
İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi tekrarlanıyor
19:04
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:59
500 Bin Sosyal Konut Projesi Detayları Açıklandı
500 Bin Sosyal Konut Projesi Detayları Açıklandı
18:54
Galatasaray, Göztepe’yi geriden gelip devirdi
Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi
18:32
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2025 21:21:31. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı ziyaret edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.