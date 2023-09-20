Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türk muhabir arasında ilginç diyalog: Naber kız?

Yeğeniyle tekme tokat kavga eden teyze ile ilgili skandal iddia

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen Concordia Zirvesi'ne katıldı. Zirve sonrası A Haber Muhabiri Rüya Akkuş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında dikkati çeken bir diyalog gerçekleşti.

"İŞ YAPMAYA GELDİK"

Muhabir Akkuş'a "Naber kız?" diye selam veren Erdoğan, kendisine yöneltilen "Programınız çok yoğun, sizi takip etmekte zorlanıyoruz" sözlerine, "İş yapmaya geldik" karşılığını verdi.

ERDOĞAN'A ÖVGÜLER DİZDİ

Muhabir Rüya Akkuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Concordia Zirvesi'nde size çok yönlü sorular soruldu, her konuya değinildi, sanırım başka bir lider yoktur bu kadar" dedi. Erdoğan ise "Çok yönlü cevaplar verdik" karşılığı verdi.