CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü" denildi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?