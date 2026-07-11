Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nı kabul etti - Son Dakika
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Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nı kabul etti

11.07.2026 09:34
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LÜBNAN BAŞBAKANI SELAM'I KABUL ETTİTuğçe SEZER ODABAŞI/ - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Nawaf Salam'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LÜBNAN BAŞBAKANI SELAM'I KABUL ETTİ

Tuğçe SEZER ODABAŞI/ - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Nawaf Salam'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde, Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nawaf Selam ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Kabulün ardından çalışma yemeği gerçekleştirildi. Kabul ve çalışma yemeğinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde, Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kardeş ülke Lübnan ile ilişkilere önem verdiğini, bu çerçevede diplomatik temasları sıklaştırmanın faydalı olacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini temin etmek için diplomatik girişimlerinin sürdüğünü, Lübnan'da güven, huzur ve istikrarın tesisi için insani yardımlar dahil elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğimizi vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan ile Suriye'nin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin bölgemiz için faydalı olacağını belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için de azami gayret gösterdiğimizi ifade etti." denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nı kabul etti - Son Dakika

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