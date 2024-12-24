Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
ANKARA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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