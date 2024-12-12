Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

12.12.2024 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor OrbanCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mükemmel seviyede olan ve 100 yılı geride bırakan Türkiye-Macaristan ilişkilerini güçlendirme iradesine sahip olduklarını, karşılıklı ticaret hacmini 6 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için gayretlerin artarak sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Orban'ı ve heyetini Türkiye ile Macaristan 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapanış töreni münasebetiyle ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji başta olmak üzere birçok alanda dayanışmayı artırmayı arzu ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin insani ve vicdani dış politikasının ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyduğunu, terörle mücadele, Suriye'nin yeniden imarı ve mevcut kurumların ıslah edilmesi konularında Avrupa Birliği ülkeleri ile iş birliğinin gerekliliğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Orban, Macaristan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
18:59 Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
06:50 Esad’ın kaçışı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargo ortaya çıktı Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı
02:09 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı
01:48 ABD’den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var
01:28 BM Genel Kurulu, Gazze’de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti BM Genel Kurulu, Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti
00:57 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 19:47:56. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.