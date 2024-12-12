Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban\'ı kabul etti (2)

Politika

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban görüşmesine dair detayları paylaştı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede mükemmel seviyede olan ve 100 yılı geride bırakan Türkiye-Macaristan ilişkilerini güçlendirme iradesine sahip olduklarını, karşılıklı ticaret hacmini 6 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için gayretlerin artarak sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti. Orban'ı ve heyetini Türkiye ile Macaristan 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapanış töreni münasebetiyle ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji başta olmak üzere birçok alanda dayanışmayı artırmayı arzu ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin insani ve vicdani dış politikasının ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyduğunu, terörle mücadele, Suriye'nin yeniden imarı ve mevcut kurumların ıslah edilmesi konularında Avrupa Birliği ülkeleri ile iş birliğinin gerekliliğini ifade etti.