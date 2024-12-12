Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ile görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan'ın köklü ilişkilerini gelişmiş stratejik ortaklığın ötesine taşımak, iş birliğini artırmak, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel birlikteliği kuvvetlendirmek için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması hususunda Türkiye ile sergilediği dayanışmanın önemini ifade ederken, ülkelerinin gözlemci üye sıfatıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na sağladığı katkılarından ötürü teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının ülkelerini yeniden ayağa kaldırmak için başlatacağı yeni sürece Türkiye'nin, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunması anlayışıyla destek vermeye devam edeceğini belirtti. - ANKARA