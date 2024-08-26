Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Malazgirt, Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Davamız nesillere ve çağlara ışık olmaktır"

"Davamız hak ile batılın kıyamete kadar sürecek davasında her zaman hakkın yanında durmaktır.""

"953 yıla rağmen Malazgirt ruhu bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor. Kıyamete kadar bu ruh gönüllerimizi kuşatmaya devam edecek"

MUŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu.