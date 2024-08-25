Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlamalarına katılacak - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlamalarına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi\'nin 953. yılı kutlamalarına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları için bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılacak.

25.08.2024 11:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları için bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün öğlen saatlerinde Bitlis il merkezine geçerek burada kamu ve özel sektör yatırımlarının toplu açılış törenlerine katılacak. Daha sonra Ahlat'a geçecek olan Erdoğan burada ilk olarak Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret edecek ve akabinde ilçenin Çarho mevkiinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı'ndaki alanda halka seslenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçerek burada kabineyi toplayacak. Geceyi Ahlat'ta geçirecek olan Erdoğan ve devletin zirvesi 26 Ağustos'ta Muş'un Malazgirt ilçesine geçerek burada, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlama programına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ortakları partilerin genel başkanları veya temsilcileri, bakanlar, kuvvet komutanları da eşlik edecek. Öte yandan, Erdoğan'ın gelişi dolayısıyla Ahlat ilçesinde hazırlıklar tamamlandı. Erdoğan'ın gelişi ilçede heyecanla beklenirken şehrin birçok noktasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlamalarına katılacak - Son Dakika

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