Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'e Togg hediye etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Erdoğan, Başbakanlık Ofisi'nde, Başbakan Enver ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver'e "Pamukkale beyazı" renginde Togg armağan etti.

Başbakanlık Ofisi bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enver, Togg önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Enver'e yolcu koltuğunda eşlik etti.

Erdoğan, Togg teslim törenine katılan, ellerinde Malezya ve Türkiye bayrakları bulunan çocuklarla ilgilendi, onlarla fotoğraf çektirdi.