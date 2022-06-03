Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

03.06.2022 20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Mali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mali'de siyasi geçiş sürecine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Türkiye olarak Mali'nin terörle mücadelesini desteklemeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali'nin de aynı şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesine destek olmasını beklediklerini ve FETÖ terör örgütünün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mali'nin kalkınmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirecek adımları atacaklarını ifade etti. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı ile telefonda görüştü - Son Dakika

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