Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO üyeliği açıklaması: Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO üyeliği açıklaması: Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız

15.03.2023 15:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı çıkışı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Haftaya Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesi çözülür mü?" sorusu yöneltilen Erdoğan, "Üzerimize düşen görevi yapacağız" ifadelerini kullanırken, "Cuma günü gelsin, sayın cumhurbaşkanıyla görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"SÜREÇ NEYSE O SÜRECİ İŞLETECEĞİZ"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, 17 Mart Cuma günü Türkiye'ye geleceği hatırlatılarak "Haftaya Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesi çözülür mü? Bu konu Meclise gelir mi?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Süreç neyse o süreci işleteceğiz. İnşallah, hayırlısı.

"CUMA GÜNÜ VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTACAĞIZ"

Biz üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin, Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"DUYACAKSINIZ ONLARIN HEPSİNİ"

Cumhur İttifakı'nın genişlemesine yönelik görüşmeler yürütüldüğü ifade edilerek, "Bugün DSP ve ANAP konusunda bir gelişme olur mu?" sorusuna Erdoğan, "Takip edeceksiniz, duyacaksınız onların hepsini." karşılığını verdi.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO üyeliği açıklaması: Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız - Son Dakika


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