Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşmasından duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade ediyorum." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşmasından... - Son Dakika
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