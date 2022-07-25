Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Mısır 'la ilgili süreç de alt düzeyde devam ediyor. Bütün görüşmeler, diplomasi, bunlar devam ediyor. Üst düzeyde de bu işin olmaması söz konusu değil. Yeter ki birbirimizi anlayalım." - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mısır, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mısır'la ilgili süreç de alt düzeyde devam ediyor. - Son Dakika

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