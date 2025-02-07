Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) İnşa etmek denince ev, okul değil balya balya dizilen para kuleleri geliyor"
"Şişirilmiş konser faturaları ile belediyeleri yağmalamayı kar sanıyorlar"
" Sol örgüt sloganları ile adliye önlerinde polise saldırmak rutinleri haline geldi"
"Gandi kemal dediklerine bugün gık dese linç ediyorlar"
" İstanbul'a son 22 yılda toplamda 3 trilyon 850 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. olağan il kongresinde açıklamalarda bulunuyor.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Muhalefete) İnşa etmek denince ev, okul değil balya balya dizilen para kuleleri geliyor' - Son Dakika
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