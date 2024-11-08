Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO içinde en fazla savunma harcaması yapan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bu dönemde de biz Amerika Birleşik Devletleri karşısında onun rakamını yakalamayabiliriz ama ideal seviyede olan ülkelerden bir tanesi olarak yolumuza devam ederiz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'NATO içinde en fazla savunma harcaması yapan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bu dönemde de biz Amerika Birleşik Devletleri... - Son Dakika
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