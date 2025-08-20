Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nebati\'yi açık açık uyarmış: Seçim bölgeni ihmal etme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Dolmabahçe Ofisi'nde sürpriz bir görüşme yaptı. Bu görüşme akıllara ''Nureddin Nebati yeniden bakan mı oluyor?" sorusunu getirdi.

"SEÇİM BÖLGENE DAHA SIK GİT"

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, görüşme talebi eski Bakan Nebati'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmede, Mersin'den kendisine ulaşan şikayetleri anlattı ve Mersin Milletvekili olan Nebati'ye "Seçim bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git" uyarısında bulundu.