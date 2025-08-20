Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nebati'yi açık açık uyarmış: Seçim bölgeni ihmal etme - Son Dakika
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nebati'yi açık açık uyarmış: Seçim bölgeni ihmal etme

20.08.2025 07:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile yaptığı görüşme akıllara "Nureddin Nebati yeniden bakan mı oluyor?" sorularını getirmişti. Ankara kulislerine düşen son bilgiye göre Erdoğan görüşmede Nebati'ye Mersin'den kendisine ulaşan şikayetleri anlatıp "Seçim bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git" mesajını vermiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Dolmabahçe Ofisi'nde sürpriz bir görüşme yaptı. Bu görüşme akıllara ''Nureddin Nebati yeniden bakan mı oluyor?" sorusunu getirdi.

"SEÇİM BÖLGENE DAHA SIK GİT"

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, görüşme talebi eski Bakan Nebati'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmede, Mersin'den kendisine ulaşan şikayetleri anlattı ve Mersin Milletvekili olan Nebati'ye "Seçim bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git" uyarısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelmişti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, ekonomideki son gelişmeler ve kritik konuların masaya yatırıldığı iddia edilmişti.

Sürpriz görüşme "Nebati bakanlığa geri mi dönüyor?" sorularını gündeme getirirken toplantıyla ilgili açıklama eski AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci'den gelmişti. Değirmenci görüşmenin "ekonomiye ilişkin önemli konuların ele alındığı bir buluşma olduğunu" söylemişti.

