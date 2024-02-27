Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan\'ı vefat yıl dönümünde anarak rahmetle andı

Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı

Lüks bir aracın üstüne oturarak havada para saçan ve sonrasında belindeki silahı çıkartarak poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı. Dalveren'in Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de irtibatlı olduğu belirlendi. Fenomenin evinde yapılan aramada binlerce liralık dolar, euro, manat ve sahte emniyet araç giriş kartı bulundu.