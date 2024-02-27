Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde anarak rahmetle andı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde anarak rahmetle andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan\'ı vefat yıl dönümünde anarak rahmetle andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andığını belirtti. Erdoğan, Erbakan'ın ülkesine ve millete adanmış bir hayat yaşadığını vurgulayarak, Rabb'inin ona cennet mekanı ve yüce makam nasip etmesini diledi.

27.02.2024 15:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan, ilim, devlet ve siyaset adamı, eski başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde anarak rahmetle andı - Son Dakika

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