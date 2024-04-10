Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

10.04.2024 16:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Türkiye ile Nijerya ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Sahel bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye'nin Nijerya ile savunma sanayi alanında tecrübe, kabiliyet ve imkan paylaşımına devam edeceğini ifade etti.

İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

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