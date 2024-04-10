Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede, Türkiye ile Nijerya ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Sahel bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye'nin Nijerya ile savunma sanayi alanında tecrübe, kabiliyet ve imkan paylaşımına devam edeceğini ifade etti.
İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti."
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Urla ve Çeşme'yi ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Tugay, turizmin gözbebeği iki ilçeyi, yapacakları çalışmalarla daha da geliştireceklerini söyledi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mücadele, teröristlerin tamamen etkisiz hale getirilene kadar devam edecek.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı. Xi, Rusya Devlet Başkanı Putin'e selamlarını iletti ve diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü kutlamalarının önemine değindi. Lavrov ise Xi'nin liderliğini takdir etti ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çaba göstereceklerini belirtti.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Programa ilçe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve protokol üyeleri katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?