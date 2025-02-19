Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar adına biz utanıyoruz, bir an önce arınmaları lazım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-" Biz şeffaflığın ve seçmen iradesinin özgürce tecelli etmesinden yanayız. Temennimiz ortaya dökülen pisliklerin ana muhalefette arınmaya ve temizliğe vesile olmasıdır."
"Gazze üzerindeki gayriinsani planlara göz yummayız."
*Liderlere TOGG hediyemiz de muhalefeti rahatsız etti. Ufku dar olanlar anlamaz."
-" Milletimizin binlerce yıllık tarihini bilmeyenler binlerce kilometre uzakta Türkiye'ye gösterilen muhabbeti anlamaz."
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Onlar adına biz utanıyoruz, bir an önce arınmaları lazım.' - Son Dakika
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